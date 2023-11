Dopo tre anni, i genitori umani di questa cagnolina sorda raccontano qualcosa di tenerissimo sulla sua adozione

PUBBLICITA

Icani e i gatti che nascono in mezzo ad una strada spesso fanno molta fatica a trovare qualcuno disposto ad adottarli. Nonostante spesso vengano accolti in rifugi per trovatelli non sempre hanno la fortuna di incontrare qualcuno pronto a dar loro tutto l’amore di cui hanno bisogno. La storia che vi raccontiamo oggi spiega come una cagnolina sorda sia riuscita, nonostante tutte le difficoltà, a trovare la sua “casa per sempre”

La storia di Milkshake non è iniziata nel migliore dei modi. La cucciola, che era stata miracolosamente “raccolta” dalla strada, ha trascorso la prima parte della sua vita all’interno di un rifugio. Come molti di voi già sanno i centri d’adozione spesso pullulano di pelosetti che purtroppo rischiano di non trovare mai una famiglia. I visitatori spesso non si mostrano disponibili ad adottare gli animali più anziani o con “bisogni speciali”. Purtroppo Milkshake era nata sorda e questo ha spinto moltissimi avventori a non volerla portare a casa con loro. Il destino della piccola sembrava ormai segnato.

Dopo tre anni di estenuante attesa, proprio quando la cagnolina aveva perso ogni speranza, un angelo custode le ha salvato la vita. James Coburn, un giovane amante dei cani, ha deciso di portare a casa con sé Milkshake, rivoluzionando totalmente la sua vita. Quando si adotta un cane con le esigenze speciali è fondamentale metterci impegno. Occorre investire il proprio tempo, avere molta pazienza e impiegare molte delle proprie energie per le sue cure. Quando una persona dedica anima a corpo ad un cagnolino con bisogni speciali è destinata ad ottenere dei risultati incredibili. Il lavoro che James e la sua compagna hanno fatto su Milkshake è stato a dir poco merviglioso.

La storia che racconta l’adozione di Milkshake si trova su Instagram sulla pagina a lei dedicata: @make.life.happen. Nonostante ci sia voluto del tempo la piccola è riuscita ad ambientarsi nella sua nuova casa e soprattutto a guadagnarsi un grande spazio nel cuore dei suoi padroni.

