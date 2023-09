Presidio annunciato dai militanti di Centopercentoanimalisti in vista dell'evento di venerdì 8 settembre

“Staniamolo”. È questo lo slogan scelto dal movimento Centopercentoanimalisti per il prossimo blitz in programma venerdì 8 settembre a Trento. Quello “Staniamolo” ha un riferimento chiaro e preciso: Maurizio Fugatti.

Il presidente della Provincia, infatti, presenterà in città il suo libro, “La mia storia”, alle 17:30 alla Libreria Ancora in via Santa Croce. Centopercentoanimalisti ha garantito che ci sarà, riferendo che il proprio presidio è stato autorizzato.

Insomma, un clima decisamente teso quello che conduce verso la presentazione del libro di Fugatti, cui si contrapporrà il presidio di Centopercentoanimalisti, che ribadirà con forza il proprio fermo punto di vista, che si è imparato abbondantemente a conoscere nei mesi scorsi, per la salvaguardia di orsi e lupi in Trentino.