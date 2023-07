Il dolore può uccidere: questa bracchetta sorda si è spenta dopo ben quattro abbandoni

PUBBLICITA

da Benedetta

L’associazione L.I.D.A Ciriè Valli di Lanzo ha denunciato la triste storia di Fragolina, una cucciola di bracco italiano che ha subito molteplici abbandoni. La piccola è nata sorda e nessuno ha voluto realmente assumersi la responsabilità di prendersene cura. Purtroppo la bracchetta non ha reagito bene all’abbandono e ha spezzato i cuori di tutti.

Fragolina apparteneva ad una numerosa cucciolata e come i suoi fratelli era stata adottata subito dopo la sua nascita. Purtroppo capita spesso che le persone decidano di prendersi cura di un animale più “per capriccio” che per amore. I cani e i gatti vengono scambiati per degli oggetti e purtroppo a volte vengono abbandonati senza rimorso. Specialmente a ridosso delle vacanze estive chi non vuole farsi carico dei propri animali preferisce lasciarli per strada. Anche gli animali, proprio come noi, hanno dei sentimenti e non sempre si lasciano scivolare addosso il dolore che un abbandono porta con sé. Fragolina purtroppo si è ritrovata costretta a sostenere sulle sue spalle un immenso dolore: è stata adottata da 4 padroni che in poco tempo si sono sbarazzati di lei.

I suoi ex proprietari non hanno mostrato il minimo interesse nei confronti del suo cuoricino spezzato: come si può essere così indifferenti di fronte ad una creatura indifesa? Fragolina ha provato a combattere l’enorme sofferenza che dilagava nel suo corpicino ma purtroppo ha perso: nel giro di qualche mese si è lasciata andare. Un consiglio per tutti coloro che vanno in vacanza e non possono portare il proprio animale domestico: contattate le pensioni per animali della vostra città, cercate di restituire loro l’affetto che vi danno ogni giorno. Fragolina sperava finalmente di trovare un padrone amorevole che le desse tutto ciò che meritava ma purtroppo se n’è andata prima del previsto.