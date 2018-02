La politica è diventata un chiacchierio continuo, inutile, imprecisa, mentre la Riforma Elettorale in atto nell’agone politico si è fermata solo nell’inclusione di candidati in previsione ” bloccate ”, di difficile interpretazione per la gente, in una sodo cataclisma !

Forse si parla troppo della dolorosa esperienza della “ dittatura ventennale”, ma dobbiamo ricordarci che sono stati definiti con maggiore rigore rispetto allo Statuto Albertino, i principi relativi alle libertà fondamentali introdotte dalla Costituzione che riconosce l’esistenza di diritti “inviolabili dell’uomo” (art. 2) ed il valore di una particolare dignità propria della persona umana .

Ma ci si chiede : la Politica, quella col P maiuscolo come dice Papa Francesco, ha rispetto della dignità umana ? delle necessità del cittadino ? della Patria e delle sue tradizioni ?

In questi n/s turbolenti e drammatici giorni, dove succede di tutto ed ogni cosa succede contro l’imperversare della illogicità, si cerca di frantumare il muro di silenzio e disinteresse della Politica verso il cittadino, la sua sicurezza, la sua pseudo solidarietà ?

Purtroppo il continuo parlottare della Politica e le continue divisioni per formare altri “Movimenti Politici” che altro non sono che Gruppi di Potere cambiando solo di nome, quale utilità agli effetti pratici portano al cittadino ed alla stessa Politica ?

Solo confusione e con conseguente ingovernabilità nonostante il ricorso alle elezioni politiche 2018, spreco di denaro pubblico, per tutto tornare come prima e peggio di prima, con una grandissima previsione di astensione popolare al voto ? Speriamo in meglio perché il risultato potrebbe essere quello !

Il bipartitismo ha un suo fondamento essenziale ? lo diciamo da tempo, da troppo tempo !

Ora i toni della campagna elettorale sono aspri, sempre più aspri, a volte inconcludenti : una Torre di Babele, privi di un Programma, serio, ponderato , famelicamente sempre quello che non abbraccia valori morali, etici, onesti, diretti al bene comune .

Si auspica una legge elettorale con solo due sole Forze Politiche come si voglia chiamare, quando fallisce una, passare all’altra !

E’ bene che l’argomento Riforma della Legge Elettorale sia dibattuto in questa crescente crisi politica rispetto alle precedenti situazioni di stallo, ma che non risolve la situazione se gli obiettivi non sono tesi alla governabilità ed essere all’unisono a quelli di una adeguata capacità di esprimere la volontà del cittadino elettore nel scegliere coloro che devono rappresentare le necessità nel Parlamento futuro.

Le “vuote parole” dirette ad affrontare e risolvere i problemi sociali orami sono chimere ?

Il nuovo Parlamento uscito dalle politiche 2018 è la sede adeguata e naturale, per risolvere i problemi della n/s Nazione . Questa è la verità !

E’ necessaria, ripeto, una nuova Legge Elettorale nella quale vi siano solo due Fazioni Politiche… e basta !

E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° : “ Andiamo avanti con speranza ” ( ( NMI,58 ) !

Previte

