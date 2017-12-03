Convegno CEI sulla Salute Mentale
“Il N/S Paese ha sempre dimostrato sensibilità nonché una specifica attenzione a tali problematiche”
QUESTO È IL SUNTO DEL PENSIERO DELLA SIG.A LORENZINI QUALE MINISTRO DELLA SALUTE, IN OCCASIONE DEL CONVEGNO CEI SULLA SALUTE MENTALE, DI OGGI 2 DICEMBRE 2017 .
LE PERTPLESSITÀ CHE HANNO SEMPRE ACCOMPAGNATO LA N/S ASSOCIOAZIONE FIN DAL LONTANO 1994 ( SIR N.36 PAG.6 DEL 13.5.1994) SULLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI NORMALI, GIUDIZIARI O PRIVATI CONVENZIONATI CHE CONTRASTANO CON LA LEGGE 180 E 833/1978 E CONFIGGONO CON LA CARTA COSTIZUONALE, CI INDUCOINO OGGI 2 DICEMBRE 2017 ANCORA A PENSARE QUALE SORTE AMARA HANNO SUBITO I MALATI PSICHICI , MA SOPRATTUTTO LE FFMIGLIE DI COME LO STATO LE ABBIA ABBAMDONATO DEL TUTTO.
LE CRONACHE QUOTIDIANE CI PORTANO A CONOSCERE TRAGEDIE, FATTI E FOLLI AVVENIMENTI CHE AVVENGONO NEL N/S PAESE, ALTRO CHE LE AFFERMAZIONI DELLA MINISTRA.
NON DICO ALTRO : VERGOGNA !!!
PREVITE
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ” CRISTIANI PER SERVIRE ”