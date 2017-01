Una locomotiva a due lingue per giochi e materiali

Dai laboratori per bambini e famiglie ai fumetti in Lis. Susanna Ricci Bitti e Alessio di Renzo raccontano il lavoro in ottica bilingue della Cooperativa Il Treno

Venerdì 20 gennaio dalle 15,30 alle 17,30 ritornano I Venerdì del Pendola, cartellone di appuntamenti organizzato da MPDFonlus e dedicato a lingua e cultura sorda, interpretariato e educazione con un appuntamento dedicato alle famiglie con figli sordi e udenti.

Susanna Ricci Bitti e Alessio di Renzo ci faranno salire a bordo de il Treno, cooperativa di cui sono rispettivamente curatrice editoriale e presidente e responsabile progetti, per accompagnarci in un viaggio attraverso i loro progetti e le loro attività tutte impostate in un’ottica bilingue, in Lis – Lingua dei Segni italiana – e italiano (www.iltreno33.it).

Impegnata da lungo tempo nei settori dell’educazione e dello sviluppo psicosociale dei bambini, in particolare sordi, la cooperativa offre giochi e laboratori per bambini e famiglie, per le scuole, oltre ad incontri formativi per adolescenti e adulti.

A questo si aggiunge la produzione di materiali ludici e utili per la didattica, fra cui Sordi: ieri e oggi, la collana di fumetti inaugurata di recente e dedicata a personaggi di rilievo per la comunità sorda, che altrimenti resterebbero dimenticati. Jean il Sordo e La figlia di Jean di Dano, Cantin e Rames sono i primi due titoli tradotti dal francese che, ambientati nella Parigi illuminista, hanno come protagonista l’Abate de L’Epée. Fondatore della prima scuola pubblica per Sordi, ha cambiato le condizioni di vita delle persone sorde, contribuendo inoltre a delinearne un’immagine positiva: i Sordi possono fare tutto, tranne sentire.

L’appuntamento con i Venerdì del Pendola è per venerdì 20 gennaio in via Tommaso Pendola, 37 presso la sede di MPDfonlus a Siena.

I Venerdì del Pendola è un cartellone organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di Comune di Siena, Provincia di Siena, Asp Città di Siena, Ens Sede Provinciale Siena.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e resi accessibili grazie ad un servizio di interpretariato Italiano/Lingua dei Segni italiani.

Per informazioni: www.mpdfonlus.com – info@mpdfonlus.com

Nota biografica relatori

Alessio Di Renzo

Sordo, laureato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, presidente e responsabile progetti de Il Treno, tecnico collaboratore di Ricerca presso l’ISTC del CNR di Roma, docente di LIS.

Susanna Ricci Bitti

Sorda, laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, curatrice editoriale de Il Treno, due librotti cartonati bilingui (I giochi e In campagna) per la collana Primi Segni e la collana dei fumetti Sordi: ieri e oggi, docente di LIS.

Scarica il comunicato stampa in formato DOC:

CS Venerdì del Pendola Cooperativa Il treno

Ufficio Stampa MPDFonlus – Luisa Carretti

press@mpdfonlus.com

—

Mason Perkins Deafness Fund onlus Via Tommaso Pendola, 37 – 53100 Siena

skype: mpdfonlus

www.mpdfonlus.com

Seguici su

Facebook

mpdfonlus / Mpdf Onlus

Twitter

@MPDFonlus

Youtube

mpdfonlus