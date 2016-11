ENS Academy: una sfida per l’e-learning

Il progetto S.F.I.D.A., co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato sviluppato dall’Ente Nazionale Sordi ed è dedicato ai quadri dirigenti dell’Associazione. L’obiettivo è fornire strumenti di formazione e aggiornamento per arricchire le competenze degli attuali e dei futuri dirigenti su temi strutturali relativi il Terzo Settore.

Le attività progettuali hanno previsto la realizzazione di corsi di formazione in aula e a distanza, questi ultimi messi a disposizione sulla nuova piattaforma e-learning dell’ENS sviluppata da Teleskill, l’azienda di innovazione digitaleguidata da Emanuele Pucci.

Grazie al connubio delle expertise da parte di ENS e di Teleskill il progetto consente la diffusione di contenuti formativi innovativi, multimediali e interattivi creati per tutti i dirigenti dell’Associazione con il fine di aumentare la partecipazione e la fidelizzazione dei dirigenti, ma anche per renderli più competitivi ed efficienti.

Tramite il Progetto S.F.I.D.A, inoltre, sono stati resi disponibili dei contenuti costantemente aggiornati per le persone sorde e inoltre, sarà possibile attuare un’opera di sensibilizzazione a tutto tondo,in quanto sono stati creati dei contenuti per tutti gli utenti (udenti e non) al fine di promuovere una maggiore inclusione sociale nei diversi contesti della vita quotidiana, a partire dall’inserimento della persona sorda nel mondo del lavoro.

5 i risultati che il Progetto S.F.I.D.A ha ottenuto:

Creazione di un network attraverso la tecnologia con logiche social e di incentive.

Aggiornamento delle competenze in settori strategici quali normative interne, legislatura sulla disabilità, leadership e management.

Diffusione di competenze manageriali per sviluppare capacità di leadership e comunicazione.

Condivisione di case history e conoscenza.

Partecipazione e fidelizzazione attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità

ENS Academy è accessibile da PC, tablet, smartphone e permette di approfondire i temi trattati in aula, con modalità totalmente accessibili alle persone sorde: sulla piattaforma saranno presenti video in LIS sottotitolati, corredati da testi e slides riassuntive, scaricabili gratuitamente.

La piattaforma ospita inoltre un’area dedicata con tutor per chi desiderasse avere una guida online ai corsi, con incontri dal vivo e in tempo reale, servizio offerto in videoconferenza grazie all’applicativo Teleskill Videoconferenza Live.

ENSAcademy dispone inoltre di un forum e di aree specifiche per comunità di pratica dedicate a progetti specifici.

Highlights

Per la prima volta in Italia è stata sviluppata una piattaforma per la formazione a distanza costruita sulle specifiche esigenze delle persone sorde grazie al lavoro di squadra svolto dai responsabili dell’ENS con Teleskill

La piattaforma va incontro alle esigenze di tutte le persone sorde poiché i percorsi formativi sono realizzati tramite video in lingua dei segni e sottotitoli

Per maggiori informazioni:

http://www.ens.it/lavoro/159-progetto-sfida/8323-ieri-nella-sala-ieralla-a-roma-si-e-svolto-l-evento-finale-del-progetto-s-f-i-d-a

http://www.stamptoscana.it/

ufficiostampaventiquattro@gmail.com