Più alto l’ostacolo, più forte la nostra determinazione

Padova

Torna La Settimana delle Sezioni UILDM. La seconda edizione dell’evento nazionale promosso dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sarà dedicata alla sensibilizzazione su ciò che UILDM e le sue Sezioni locali hanno fatto e fanno tutti i giorni per le persone con patologie neuromuscolari e per favorire e sostenere l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Al centro dell’iniziativa, dunque, anche quest’anno saranno le nostre Sezioni e il racconto delle loro attività, del loro impegno declinato quotidianamente in un’ottica di solidarietà, in rete con le comunità locali. Per spiegare che forza, energia e passione sono sinonimi di UILDM, sui territori.

Vogliamo spiegarti cosa facciamo tutti i giorni nelle nostre sedi locali. Vogliamo raccontarti cosa abbiamo fatto in questi 55 anni

per migliorare la qualità di vita di tutte le persone con disabilità.

Dal 3 al 9 ottobre «Vieni a conoscerci!»

Padova, 20 settembre 2016

Ufficio Stampa e Comunicazione UILDM

Tel. 049/8021001, UILDMComunicazione@uildm.it