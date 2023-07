Città più accessibili d’Europa: classifica delle migliori città

PUBBLICITA

L’accessibilità è un requisito essenziale affinché le persone con disabilità possano partecipare pienamente alla vita ed esplorare il mondo come gli altri.

Nell’Unione europea circa 87 milioni di persone vivono con una disabilità.

Perciò la Commissione europea ha creato nel 2010 il premio Access City Award, una delle azioni previste dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, per costruire un’unione senza barriere.

L’Access City Award premia le città europee che hanno mostrato le migliori pratiche e illustrato gli sforzi per garantire alle persone con disabilità e ai cittadini anziani un accesso paritario agli alloggi, ai trasporti pubblici, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ad altri servizi.

Delle 43 città candidate quest’anno, 22 sono state preselezionate da esperti nazionali, sei città infine sono state selezionate da una giuria europea.

Skellefteå, in Svezia, è la vincitrice dell’Access City Award 2023. Al secondo e al terzo posto si sono classificate rispettivamente Cordova (Spagna) e Lubiana (Slovenia).

Tre menzioni speciali, infine, sono andate ad Amburgo (Germania), per l’ambiente edificato, a Grenoble (Francia), per la rete dei trasporti e a Mérida (Spagna), per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

SKELLEFTEÅ, SVEZIA

Skellefteå

La città svedese di Skellefteå ha ricevuto l’Access City Award 2023 come “riconoscimento – si legge nella motivazione – del suo impegno a lungo termine e del suo approccio innovativo al miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità”.

Il tema dell’accessibilità è integrato in tutti i progetti della città, garantendo che gli spazi pubblici, come i parchi giochi e le strade, siano dotati di cartelli informativi tattili e di riscaldamento a pavimento, in modo che neve e ghiaccio non costituiscano più un ostacolo.

Il parco centrale della città e la vicina area fluviale sono dotati di percorsi e mappe tattili, arredi per sedersi e un ascensore esterno.

Un servizio di sms per persone cieche e ipovedenti fornisce informazioni su lavori stradali e potenziali ostacoli in tutta la città. Gli autobus pubblici sono stati resi completamente accessibili, con pavimenti bassi, rampe, schermi e annunci audio.

Skellefteå offre anche una formazione ai giovani con difficoltà di apprendimento per esplorare tecnologie e metodi di lavoro che possano aiutarli a condurre una vita adulta indipendente.

Il premio è dunque un riconoscimento del suo impegno a lungo termine e del suo approccio innovativo per migliorare gli spostamenti e la qualità della vita delle persone con disabilità.

Nel 2020 Skellefteå aveva già ottenuto il terzo posto in questa competizione europea. “Da allora, le autorità hanno continuato a stabilire priorità e a migliorare l’accessibilità per tutti”, afferma Helena Dalli, Commissario europeo per l’Uguaglianza. Infine, arriva per la quarta volta in Svezia il premio alla città più accessibile.

Cordoba

Córdoba è la seconda classificata del concorso Access City Award 2023.

L’antica capitale del Califfato arabo, oggi conosciuta come la città delle tre culture, cristiana, musulmana ed ebraica, è anche una meta europea tra le più accessibili.

È una città raggiungibile comodamente in treno anche da una persona in sedia a rotelle.

È inoltre una città a misura d’uomo, con un centro storico piuttosto pianeggiante da esplorare facilmente. I principali monumenti della città sono accessibili anche ai visitatori con mobilità limitata.

Tra questi da non perdere l’affascinante moschea-cattedrale di Cordoba, progettata per garantire una visita agevole e piacevole per tutti.

Inoltre dispone di servizi igienici adattati per le persone con disabilità, di materiale in braille per persone con cecità e di sedie a rotelle in prestito.

Le uniche barriere architettoniche che si possono incontrare a Cordoba sono quelle degli edifici storici o dei ristoranti nei patii della città. Ma in generale Cordoba rimane una città che anche i visitatori con scarsa mobilità possono esplorare in autonomia.

Lubiana

La capitale della Slovenia si è classificata al terzo posto nel concorso Access City Award 2023. Lubiana è una città accessibile e senza barriere architettoniche per le persone con disabilità.

Colline a parte, la città è principalmente in pianura. Solo il centro storico può essere un po’ più difficile da percorrere a causa della pavimentazione che probabilmente costringe a rallentare un po’ i tempi. Ad ogni modo con la sedia a rotelle è possibile andare quasi ovunque.

Ricordate poi che presso il Centro di informazione turistica si può noleggiare gratuitamente l’attacco elettrico per le sedie a rotelle, che velocizza il movimento e consente di percorrere distanze maggiori. Inoltre ci sono piste ciclabili in tutta la città, quindi non si è costretti a salire e scendere dai marciapiedi.

Le sponde del fiume poi offrono un bellissimo scenario per passeggiate. La città ha poi servizi pubblici per persone con disabilità e un trasporto pubblico accessibile. Quasi tutti gli autobus dispongono di rampa.

Se si desidera verificare se l’autobus con cui si intende viaggiare ne è provvisto è possibile chiamare il Ljubljanski potniški promet (Trasporti pubblici Lubiana, LPP) prima del viaggio.

Quindi è facile godersi le tante attrazioni che la città offre. Infine, per ottenere tutte le informazioni sulle attrazioni e i servizi accessibili basta scaricare l’app Ljubljana by wheelchair (Lubiana su sedia a rotelle).

GRENOBLE, FRANCIA

Grenoble

Grenoble è la città più accessibile della Francia secondo una classifica dell’associazione APF France Handicap del 2020 ed è una delle più accessibili d’Europa, in quanto finalista all’Access City Award 2023.

L’80 % del centro storico e il 64 % della città sono accessibili ai visitatori con mobilità ridotta. Per quanto riguarda i trasporti, Grenoble è una città all’avanguardia.

Prima in Francia ad offrire un’accessibilità di successo, la rete TAG offre oggi una rete tranviaria accessibile al 100% e quasi tutte le linee di autobus sono accessibili.

L’ufficio del turismo inoltre propone visite guidate adatte a tutti i visitatori. Consultate poi il sito di Grenoble Alpes Tourisme per ottenere tutte le informazioni su siti turistici, alloggi, ristoranti e attrazioni accessibili. Sul sito troverete anche Andyamo, un pianificatore di itinerari turistici per persone a mobilità ridotta.

Amburgo

L’obiettivo di Amburgo da anni è quello di rendere la città accessibile a tutti. Un’altra delle finaliste dell’Access City Award 2023 vanta un sistema di trasporto pubblico relativamente facile da navigare per le persone con disabilità.

La maggior parte delle stazioni è dotata di ascensori che consentono un facile accesso alle banchine per le persone in sedia a rotelle e per altre persone con mobilità limitata.

Sulle banchine della U e della S-Bahn, i cartelli in rilievo indirizzano le persone ipovedenti verso le porte del treno, mentre gli autobus sono dotati di rampe di accesso per facilitare l’imbarco a chiunque ne abbia bisogno.

Sui treni, gli autobus e i traghetti ci sono posti a sedere speciali dedicati alle persone in sedia a rotelle e a quelle con esigenze particolari, e le fermate imminenti vengono annunciate con l’altoparlante e visualizzate per iscritto.

Se soggiornate ad Amburgo per un lungo periodo, potreste richiedere un pass speciale, chiamato in tedesco chiamato “Schwerbehindertenausweis”, che consente alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori di viaggiare gratuitamente.

Per quanto riguarda le attrazioni turistiche, la maggior parte di musei, monumenti e attività di Amburgo sono accessibili alle persone con mobilità ridotta. Inoltre, la maggior parte dei musei offre sconti alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Sul sito del turismo di Amburgo troverete tutte le informazioni necessarie.

MÉRIDA, SPAGNA

Merida

Mérida ha ricevuto la menzione speciale dell’Access City Award 2023 per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Chiamata anche “Piccola Roma”, Mérida era un’importante città dell’Impero romano nella penisola iberica ed è oggi una delle città più accessibili d’Europa.

I suoi maggiori monumenti possono essere visitati anche dalle persone con mobilità ridotta, ma è spesso necessaria la presenza di un accompagnatore.

Tra questi, da non perdere il suo teatro romano che continua a essere utilizzato dopo 2.000 anni e nelle sere d’estate ospita il Festival Internazionale del Teatro Classico.

La Commissione europea infatti ha sottolineato che Mérida “è una città storica dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e che ha compiuto sforzi costanti per essere più accessibile, rafforzando l’accessibilità nei suoi luoghi storici”.

Inoltre la Commissione europea ha ricordato tutto il materiale che Mérida offre alle persone con disabilità “per accedere a tutti gli eventi e all’importanza che Mérida attribuisce alla comunicazione e alla diffusione di tutte le sue azioni in modo accessibile e affinché tutti possano partecipare alla vita sociale in uguaglianza”.