Google, TikTok e Facebook in Australia dovranno pagare le notizie pubblicate

AGI – Il governo australiano ha annunciato che costringerà i giganti della tecnologia come Google, Facebook o TikTok a pagare milioni di tasse a meno che non firmino nuovi accordi con i media per pubblicare i loro contenuti di notizie sulle loro piattaforme digitali.

La misura, che l’esecutivo di Canberra attuerà dal 1 gennaio 2025, riguarderà le piattaforme digitali con ricavi superiori a 250 milioni di dollari australiani (160,4 milioni di dollari USA o 153 milioni di euro).

Il ministro dei servizi finanziari Stephen Jones ha spiegato in una conferenza stampa a Sydney che la misura “includerà un addebito (fiscale) per le piattaforme pertinenti basato sul reddito di origine australiana”. “La tariffa includerà un generoso compenso per gli accordi commerciali conclusi volontariamente tra piattaforme e società di media”, ha aggiunto il ministro. Jones ha osservato che la misura rafforza il precedente codice di contrattazione dei media del 2021 che richiedeva alle testate giornalistiche di pagare per la pubblicazione dei loro contenuti di notizie in Australia attraverso accordi che scadono quest’anno.

