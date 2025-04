Addio a ‘Google.it’, chiusi i domini nazionali. Si utilizzerà solo il suffisso ‘.Com’

A determinare la lingua sarà la zona geografica da cui ci si collega, Google ha assicurato che questo cambiamento non influirà negativamente sull’esperienza di navigazione

AGI – La società di Mountain View ha annunciato un cambiamento storico per il suo motore di ricerca: la chiusura dei domini locali di primo livello, ovvero quelli nazionali. In Italia non sarà più possibile, dunque, digitare sul proprio browser il dominio www.google.it, ma occorrerà ricorrere al generico www.google.com.

Google ha assicurato che questo cambiamento non influirà negativamente sull’esperienza di navigazione. Al contrario, si prevede un’ottimizzazione della velocità e un miglioramento nella gestione dei contenuti multilingue. Rimane da vedere come questa mossa sarà accolta dai milioni di utenti che, per anni, hanno associato il motore di ricerca ai domini locali.

Redazione AGI