Motorola lancia la serie Edge 50, anche telefoni in legno

Tre smartphone con funzioni di IA per le foto e colori Pantone

Motorola ha annunciato la serie Edge 50, un trio di nuovi smartphone con versioni in legno, vegana e una finitura polimerica perlata in edizione speciale, realizzata a mano in Italia

Un filo conduttore è il colore Pantone dell’anno, Peach Fuzz, un rosa caldo con una punta di arancione.

Edge 50 Ultra, 50 Pro e 50 Fusion vantano anche funzionalità incentrate sull’intelligenza artificiale. Il top d gamma, l’Edge 50 Ultra, ha una batteria con ricarica TurboPower, che promette di restituire una giornata intera di utilizzo in soli quattro minuti. Alla base c’è la piattaforma Snapdragon 8s Gen 3, fino a 16 gigabyte di memoria Ram e 1 terabyte di spazio di archiviazione. Il dispositivo supporta anche Dolby Atmos e Dolby Head Tracking. Poi c’è Style Sync, che consente agli utenti di “estendere il proprio stile personale, catturando e caricando un’immagine del modello del proprio outfit per generare più immagini uniche” spiega l’azienda. Fondamentalmente, si tratta di un’inferenza dell’IA che crea sfondi che si abbinano alle tavolozze dei colori di un abbigliamento. Vi è poi la possibilità di genere immagini partendo da una descrizione testuale: qualcosa che si è già visto a bordo dei Google Pixel e degli smartphone Samsung con Galaxy AI.

Motorola afferma che Edge 50 Ultra adotta un sistema di fotocamere all’avanguardia, ancora una volta con il beneficio dell’IA. La stabilizzazione adattiva, il tracciamento della messa a fuoco automatica e le riprese in azione sono solo alcune delle opzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per ottimizzare lo scatto. Lo schermo è da 6,67 pollici. Motorola Edge 50 pro è dotato di bordi sagomati, una cornice in alluminio sabbiato e una finitura in materiale vegano o, in edizione speciale, perlata e realizzata a mano in Italia. Il terzo della lista, l’Edge 50 fusion, viene lanciato nella versione Marshmallow Blue in materiale vegano, Hot Pink in suede vegano o Forest Blue. Pro e Fusion hanno un display da 6,7 pollici. I prezzi partono da 449 euro.

Redazione Ansa