Da martedì pomeriggio i social network Facebook, Instagram e Threads, tutti di proprietà della società statunitense Meta, non stanno funzionando per molti utenti: stanno arrivando diverse segnalazioni, ma Meta non ha ancora fornito spiegazioni.

L’app di messaggistica istantanea WhatsApp, sempre di proprietà di Meta, continua invece a funzionare normalmente.

Redazione Il Post