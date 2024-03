California. Una studentessa ha accidentalmente creato una batteria che potrebbe durare 400 anni

È ben noto l’adagio secondo cui “il genio è nella semplicità”. E talvolta, per puro caso e senza intenzione, si verificano le invenzioni più geniali al mondo.

È proprio così che Mia Le Tai, una studentessa di un istituto in California, ha creato una batteria unica basata sull’oro e l’ossido di magnesio. Nel corso di un mese, è stata in grado di resistere a oltre 200.000 cicli di ricarica senza mostrare alcun segno di deterioramento. Le attuali batterie utilizzano il litio, ma il suo utilizzo non è molto efficiente poiché il litio corrode la batteria nel tempo e non riesce più a trattenere la carica.

Questo problema non è così serio per gli smartphone, che cambiamo quasi ogni anno. Ma per i laptop e i tablet, è un problema importante e serio.

Sperimentando in laboratorio con diversi materiali, Maya Le Tai ha applicato ossido di magnesio su un nanofilo d’oro e il tutto è stato rivestito con un gel di elettroliti.

Dopo la prima fase di test, gli scienziati hanno capito che le nuove batterie a nanofili possono continuare a funzionare anche dopo 200.000 cicli di ricarica.

Questo è diventato un nuovo record che permetterà di utilizzare questa innovazione in tutti i settori in cui vengono utilizzate batterie e accumulatori.

Il laboratorio ora lavorerà alla creazione di una batteria completamente funzionante basata su questa tecnologia e cercherà di capire di più su come e perché questa tecnologia funzioni.

Speriamo che questa scoperta sia davvero utile per la società.