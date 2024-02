Swisscom pronta a comprare Vodafone Italia per 8 miliardi, trattativa avanzata

Possibile scossa nel mercato italiano delle telecomunicazioni: l’obiettivo del gruppo elvetico è una fusione di Vodafone Italia con la sua controllata Fastweb

Tutto confermato: sono iniziate le trattative in esclusiva tra Swisscom (che in Italia controlla Fastweb) e Vodafone, per l’acquisto della divisione Italia del colosso d’oltremanica. Una nota ufficiale di Vodafone conferma le indiscrezioni pubblicate dall’agenzia Bloomberg. Il valore dell’accordo è di otto miliardi di euro, senza debiti né disponibilità liquide, per un’acquisizione in contanti del 100% finalizzata ad una fusione delle attività italiane di Swisscom e Vodafone.

Pochigioni fa, a inizio febbraio, l’ad del gruppo britannico, Margherita Della Valle, dopo un precedente rifiuto a una proposta di Iliad, aveva spiegato che Vodafone stava “attivamente esplorando opzioni per Vodafone Italia da qualche tempo”.

Potenziale fusione Fastweb – Vodafone Italia

Una nota ufficiale di Vodafone conferma la trattativa in corso e spiega lo scopo dell’operazione: “Questa potenziale transazione – si legge – offre la migliore combinazione di creazione di valore, proventi iniziali in contanti e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone. La prevista fusione tra Vodafone Italia e Fastweb unirebbe infrastrutture mobili e fisse di elevata qualità, competenze e capacità di creare un gruppo leader basato sulla convergenza dei business. L’aumentata scala, la struttura dei costi più efficiente e il significativo potenziale in termini di sinergie consentirebbero alla nuova entità di liberare valore per tutti gli azionisti”, si legge ancora nella nota.

Redazione Tg24.Sky