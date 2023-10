Teatro delle Scienze Alessandria, un’app per i visitatori con disabilità

PUBBLICITA

ALESSANDRIA – Si intitola “I.S.O.L.A. 1821” il progetto promosso ad Alessandria per agevolare la fruizione del Teatro delle Scienze, in via 1821 11, da parte dei visitatori con disabilità. Dalla fine di ottobre si potrà scaricare un’app (realizzata da InChiaro srl) per accedere a un’esperienza immersiva e inclusiva, oltre a effettuare visite in autonomia e audio-guidate. Sarà anche possibile prenotare e organizzare la visita grazie a un sistema di autenticazione del visitatore e verifica della prenotazione, assicurando sicurezza e vigilanza, con attivazione di impianti luci, proiezioni e audio-guide pensati anche per le persone con difficoltà uditive, ad esempio mettendo a disposizione cuffie per l’ascolto che utilizzano sistemi a conduzione ossea, attivando un’installazione sensoriale audio-luci per riconoscere la fauna dell’habitat locale, rendendo ancor più stimolante la visita a chiunque, nessuno escluso.

PUBBLICITA

Il progetto è stato realizzato con un contributo concesso dalla Regione Piemonte a seguito della partecipazione, da parte del Servizio Biblioteca e attività culturali del Comune di Alessandria, al bando “Musei accessibili” (L.L. R.R. 11/2018 e 13/2020) a sostegno del miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei sevizi museali per l’anno 2021. L’app collegata al portale dedicato del museo, oltre a raccontare brevemente le collezioni, permetterà all’utente di scaricare delle automazioni multimediali installate, come ad esempio la visita guidata e l’attivazione della teca con la collezione ornitologica.



Il Teatro delle Scienze sarà aperto tutte le domeniche dalle 15 alle 19. Durante la settimana, le scuole potranno accedere mediante prenotazione. Per maggiori informazioni si può scrivere a serviziomusei@asmcostruireinsieme.it o chiamare lo 0131/234266.

“Il percorso di avvicinamento ad una città accessibile”, ha dichiarato il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, “Questo sistema che verrà attivato nel Teatro delle Scienze è un passo significativo e si inserisce nell’ambito più ampio e concreto, a cui la Giunta sta lavorando da tempo, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Non possiamo ancora dirci soddisfatti, ma i lavori proseguono e noi siamo concentrati per tendere al raggiungimento di questo obiettivo condivisibile perché utile a tutti quanti, nessuno escluso”.

“La Cultura è la migliore medicina sociale per superare gli ostacoli della vita“, ha sottolineato l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, “La più nobile per mettere tutti sullo stesso piano di fronte al sapere. Rendere il museo civico “Teatro delle Scienze” più accessibile è un orgoglio per la città e per la Regione che ha inserito tra i suoi obiettivi quello di allargare sempre di più gli spazi di fruibilità dei luoghi della Cultura”.

Redazione RadioGold