Telefonia e Internet: sconti fino al 30 giugno 2024 per disabili e invalidi

Il bonus Telefonia e Internet per i nuclei in cui è presente una persona disabile, compresi gli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, è applicabile in questo ultimo caso fino al 30 giugno 2024: prevede agevolazioni tariffarie e uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete per navigare online a banda larga.

Vediamo come ottenerlo e a chi spetta.

Bonus Telefonia e Internet: a chi spetta

Si tratta di uno strumento di inclusione sociale concesso in virtù della delibera AgCom 290/21/Cons del 23 settembre 2021. Consiste in uno sconto sul canone di mensile dei servizi TLC e in tariffe ridotte per telefonare e navigare, con l’aggiornamento gratuito del piano tariffario per utenti disabili.

La delibera del 2021 (in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 57 e 73-bisdel Codice in materia di agevolazioni per i consumatori con disabilità) ha previsto:

l’estensione delle misure agli utenti con gravi limitazioni della capacità di deambulazione in possesso di verbale di handicap, per un periodo sperimentale;

per tutti gli aventi diritto, offerte agevolate di rete mobile scelte dagli operatori in base ad una soglia fissata dall’Autorità, confermando le prevedenti agevolazioni voce e dati da rete fissa.

I beneficiari delle agevolazioni Internet e TLC sono:

utenti sordi e ciechi totali , con diritto sia all’agevolazione di rete fissa sia di rete mobile;

, con diritto sia all’agevolazione di rete fissa sia di rete mobile; utenti ciechi parziali ;

; soggetti con gravi limitazioni della capacità di deambulazione (con verbale di handicap di cui all’articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000) per dodici mesi prorogabili, fino al 30 giugno 2024.

Offerte scontate per servizi TLC

E’ possibile presentare istanza di agevolazione o per una offerta di rete fissa o per una di rete mobile.

Bonus servizi di Rete fissa

È possibile richiedere lo sconto del 50% dell’offerta voce e dati per la quale si è già abbonati o scegliere tra le offerte sottoscrivibili di rete fissa con lo sconto del 50%.

Lo sconto è da applicarsi al prezzo base di tutte le offerte (flat e semiflat) voce e dati o delle offerte di sola navigazione ad Internet, a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione scelte.

Bonus servizi di Rete mobile

I principali operatori selezionano per gli utenti con disabilità alcune delle loro offerte applicando uno sconto del 50%. Spetta: un’offerta voce e dati inferiore a 50 gigabyte (ma superiore a 20 gigabyte);

un’offerta con disponibilità di dati maggiore di 50 gigabyte (ma limitata);

un’offerta illimitata.

Domanda e durata del Bonus TLC disabili

Per ottenere lo sconto, la domanda andava presentata entro il 30 giugno 2023, compilando il modulo di adesione disponibile sul sito web di ciasucno degli operatori, reperibilenella pagina informativa sulle “Agevolazioni per utenti con disabilità” (allegando il verbale di handicap con il riferimento alla legge n. 388/2000).

Lo sconto è applicato fino al 30 giugno 2024, grazie all’estensione del bonus (concessa con apposita delibera), che viene automaticamente prorogato fino a tale data. Al termine del periodo di sperimentazione delle agevolazioni riconosciute ai consumatori invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, l’Autorità potrà rivedere la disciplina delle agevolazioni per un’eventuale modifica dell’elenco dei beneficiari.

E’ comunque possibile mantenere l’agevolazione anche in caso di cambio operatore.

Come aderire alle offerte?

L’utente deve inoltrare domanda all’operatore, allegando la certificazione medica comprovante la disabilità rilaciata dalle autorità competenti (con verbale di handicap di cui all’articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000).

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un abbonato convivente con il soggetto disabile, deve essere presentata anche la certificazione sulla composizione del nucleo familiare. L’esenzione e le agevolazioni sono riconosciute dal giorno di presentazione della domanda e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Redazione PMI.it – di Anna Fabi