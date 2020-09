Twitter rilascerà presto i sottotitoli automatici per video e file audio

A giugno, Twitter ha rilasciato una funzione per gli utenti iOS con cui i tweet possono essere pubblicati tramite messaggi vocali.

Ciò ha immediatamente scatenato un dibattito poiché i messaggi vocali sono inaccessibili ai sordomuti. Una vasta comunità di persone sorde e mute preferisce Twitter come fonte di notizie e informazioni poiché il mezzo è altamente visivo.

I sottotitoli automatici sono disponibili su Facebook e Youtube da diversi anni. Anche se non sempre funzionano perfettamente, possono comunque aiutare enormemente le persone con disabilitài. Twitter, d’altra parte, finora si è concentrato principalmente sull’utente medio. I video su Twitter non hanno sottotitoli e le persone non vedenti possono partecipare alla piattaforma solo tramite fornitori di terze parti o con assistenza.

Twitter, il nuovo progetto è appena iniziato

Con la funzionalità, con cui ora i messaggi vocali possono essere pubblicati anche come tweet, Twitter ha compiuto un passo significativo verso la community dei non vedenti. Allo stesso tempo, però, si rende un po’ più inaccessibile alla community dei sordomuti. Twitter ha finalmente affrontato questo problema e ha dichiarato pubblicamente in un post sul blog di voler finalmente affrontare il problema dell’inaccessibilità.

A tal fine sono stati formati due nuovi gruppi di lavoro. L’Experience Accessibility Team si occuperà dello sviluppo di prodotti e software, mentre il Accessibility Center for Excellence si occuperà dei gruppi di utenti pertinenti e della consulenza legale. Anche la gestione del progetto è gestita da questo secondo gruppo.

I sottotitoli automatici già citati sono il primo progetto. La funzione dovrebbe essere rilasciata all’inizio del prossimo anno. Non solo i sordomuti ne trarranno beneficio, ma tutti coloro che, ad esempio, non vogliono riprodurre il suono nei trasporti pubblici o in altre situazioni. Ulteriori progetti non sono stati ancora annunciati. Tuttavia, il post sul blog afferma che la roadmap è ampia e che c’è ancora molto da fare.