Puntando sul fattore nostalgia, la britannica Retro Games ha già riportato in vita il Commodore 64 in una versione moderna ma esteticamente identica a quella originale. Adesso è giunto il momento di riprovarci con il VIC-20 con il progetto The Vic-20.

Anche in questo caso, si tratta di un prodotto che dal punto di vista estetico si propone identico all’originale, nei colori, nelle linee, nella tastiera e nell’aspetto del joystick, incluso nella confezione.

D’altra parte, all’interno i componenti sono tutti moderni: infatti è presente il supporto a quattro porte Usb e a un’uscita video Hdmi, per poter collegare The Vic-20 alle periferiche di oggi.

Sono tre le modalità con le quali si può utilizzare questa incarnazione del venerabile computer Commodore: Vic-20 Basic originale (che riproduce l’ambiente Basic del Vic-20), C64 Basic (che invece riproduce l’ambiente Basic del Commodore 64), e Games Carousel (che permette di giocare a 64 giochi precaricati).

Per chi volesse ricreare poi un’esperienza più simile possibile a quella della propria infanzia o adolescenza ci sono dei filtri che riproducono la visualizzazione tipica dei monitor Crt anche sui gli schermi e sui televisori moderni.

In Italia, The Vic-20 (la cui pagina sul sito ufficiale è, al momento in cui scriviamo, ancora in preparazione) sarà distribuito da Koch Media e costerà 119,99 euro. Il lancio ufficiale è previsto per il prossimo ottobre.

Qui sotto, il video di presentazione