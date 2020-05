Startup siciliana realizza una mascherina FFP3 che dura per sempre

Dall’ingegno di una startup di Siracusa nasce una mascherina FFP3 che dura per sempre. La startup ha messo in commercio una mascherina protettiva che può essere lavata e sterilizzata ogni volta che si vuole. Il progetto si chiama iMask, possiede tre brevetti internazionali e tutte le certificazioni necessarie.

Al momento viene venduta per utilizzo personale ma, a breve, dovrebbe ricevere la certificazione anche per quello medico. È dotata del filtro più efficace attualmente sul mercato (FFP3) e offre il massimo della sicurezza sia a chi la indossa che alle persone che si trovano in prossimità.

I produttori promettono che può essere riutilizzata in eterno, solo il filtro deve essere cambiato ogni mese. La mascherina è prodotta in gomma termoplastica anallergica e può essere completamente riciclata. È presente in più colori, oppure in materiale trasparente per permettere alle persone non udenti di leggere il vostro labiale. Oltre ad avere un prezzo contenuto (15 euro), la mascherina è del tutto riciclabile riducendo così l’impatto sull’ambiente.