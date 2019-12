Tecnologia alla portata di tutti: è questa la missione de La Bottega del Sordo, in via Nicola Fabrizi. Una bottega nella quale, grazie alla lunga esperienza e competenza di Vincenzo e del suo staff anche chi ha problemi di udito potrà facilmente accedere ai più comuni strumenti, come cellulari, tv, tablet e quant’altro.

In vendita infatti ci sono dispositivi per cellulari, telefoni amplificati, sveglie lampeggianti e a vibrazione, segnalatori luminosi, e avvisatori luminosi per chiamata con lavorazione direttamente in sede.

Ma La Bottega del Sordo è anche assistenza qualificata per smartphone, tablet e pc, cordless e telefoni di rete fissa di tutte le marche, sia nella parte hardware che software. Inoltre tutte le vendite sono accompagnate da una consulenza tecnica e preventivi gratuiti personalizzati.