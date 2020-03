Sabato 28 marzo c’è ‘Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19”

Non è una gara, ma in casa, sulle scale, in giardino, la sfida è fare un miglio

Comunicato del 20 marzo 2020

In un momento storico particolarmente difficile e complicato, per sabato 28 marzo, per tutto l’arco delle 24 ore, il brand Iovedodicorsa di Marco Frattini in collaborazione con CiaoRunner e Club del Miglio, presentano Club del Miglio OFF: “Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19”.

Per ingannare l’attesa di questi giorni, per tenersi in forma, per continuare l’attività fisica fondamentale per la salvaguardia della nostra salute, per coinvolgere i propri bambini, i giovani, gli adulti tutti, l’intera famiglia, Club del Miglio Off ha creato questo evento virale di tipo domestico che possa alleggerire e compensare la mancanza di eventi sportivi veri e propri. E’ un evento gratuito e aperto a chiunque volesse mettersi alla prova, non esistono limiti di età e schemi definiti per arrivare al traguardo.

LA SFIDA – L’obiettivo è percorrere la distanza di 1 miglio, pari a 1609,34 metri, all’interno delle mura domestiche, con eventuali spazi all’aperto compresi, attraverso le modalità che ognuno desidera. Sarà sufficiente dimostrare di aver raggiunto questo traguardo con una foto, con un video o qualsiasi altro strumento visivo dove sia indicata la distanza, il tempo di percorrenza e postarlo nella propria bacheca social quale Facebook, Instangram, Whatsapp, Twitter, Tik Tok ed altri eventuali. L’hashtag ufficiale da usare è: #migliosmart.

COME MISURARE LA DISTANZA? Al giorno d’oggi sono tanti i sistemi tecnici che permettono il rilevamento degli spazi e dei tempi. Gps, telefoni cellulari, APP dedicate, tuttavia per chi ne fosse sprovvisto è possibile anche effettuare misurazioni con metro e calcolare la distanza, il tempo non manca di certo.

NON E’ UN GARA MA… – “Il #Miglio SMART ai tempi del #Covid 19” non è una gara, non ci sono premi, tutti possono mettersi alla prova sulla distanza di 1609,34 m. Per tutti coloro che vorranno partecipare c’è però un contest, sono state create delle categorie e delle specialità a cui poter ispirarsi per partecipare a un Virtual Mile dove sono messi in palio dei premi offerti dal brand Iovedodicorsa .Per partecipare a questo Virtual Mile, basterà iscriversi al gruppo CiaoRunner su Facebook e confermare la propria presenza all’evento che è stato creato e condividere la propria foto all’interno del gruppo CiaoRunner .

LE REGOLE – I partecipanti dovranno scrivere a margine delle foto condivise la scelta a 1 delle 4 categorie:

INDOOR: 1609,34 m percorso in ambienti chiusi

OUTDOOR: 1609,34 m percorso in ambienti aperti

TAPYS ROULANT, CYCLETTE: 1609,34 m percorso su Tapis Roulant e Cyclette

GATTONS: 1609,34 m percorso a gattoni, dedicato a tutti i bambini che gattonano

Le categorie INDOOR e OUTDOOR sono a loro volta suddivise in specialità.

Dovrà essere indicata la specialità scelta:

INDOOR

– IDR – DINING ROOM: 1609,34 m percorso in isalotti, camere, stanze generiche

– IAI – AISLE: 1609,34 m percorso in corridoi e lunghe coperture

– IGA – GARAGE: 1609,34 m percorso in garage, magazzini e spazi al coperto di grandi metrature.

– IST – STEPS: 1609,34 m percorso lungo scale al coperto

OUTDOOR

– OBA – BALCONING: 1609,34 m percorso su balconi e terrazze

– OGA – GARDEN: 1609,34 m percorso in giardini e prati

– OST – STEPS: 1609,34 m percorso lungo scale e scalinate all’aperto

– N.B: Le categorie TAPIS e CYCLETTE saranno convalidate solo con la presenza di Video Filmati

Libertà massima, tanto che nelle 24 ore di tempo per chi lo desideri può partecipare anche nelle diverse categorie elencate, importante è documentare con foto e video propri e non sovrapponibili e appartenenti ad altre prove.

Non essendo questa un gara impostata sui tempi e la performance, ma solo un momento di svago e di unione familiare e virtuale, come normalmente avviene sui social, per ogni categoria verranno premiate le foto con più apprezzamenti, ossia quelle che avranno il numero maggiore di MI PIACE, il vincitore sarà colui che raggiungerà più ‘like’.

Per chi non avesse un profilo social e volesse semplicemente dare testimonianza della sua partecipazione, potrà farlo inviando una mail a info@iovedodicorsa.com, oppure al numero di telefono +39 347 2200369, SMS o WhatsApp. In questo caso tutte le foto ricevute verranno inserite automaticamente all’interno del sito del Club Del Miglio*.

*con l’invio di materiale audio-visivo, si autorizza il Club del Miglio a pubblicare sul proprio sito e sui social media collegati il materiale ricevuto.

Hashtag ufficiale: #migliovirale

