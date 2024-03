La seconda edizione del Festival dei Surdolympics promuove l’inclusione attraverso lo sport per i sordi

La 2a edizione del Festival Surdolympic si è svolta a Campo Grande, con l’obiettivo di promuovere lo sport per i non udenti nel Mato Grosso do Sul

A Libras si sono tenuti seminari di atletica, pallavolo e basket. Fundesporte ha sostenuto le Olimpiadi nazionali dei sordi a Londrina, dove Rivair Souza ha vinto il primo posto nel bowling. L’obiettivo era quello di fornire sempre più sostegno alle persone sorde per avere accesso allo sport. Flavia Martinez, 36 anni, giocatrice di futsal e beach volleyball, è sorda.

Ha sottolineato la pratica dello sport con gli ascoltatori e che, nonostante la barriera linguistica, non si sentiva esclusa. Samuel Ferreira da Silva, 51 anni, gioca a calcio e è anche allenatore. Per lui, l'evento dovrebbe mostrare alla società che i sordi sono attivi.

Redazione Esgdata

fonte: agenciadenoticias.ms.gov.br