Ma che orgoglio”. Pio Grimaldi, classe 2001, portiere della squadra Under 21 dell’Atletico Vitalica, è pronto a prendere parte ancora una volta al Deaf Champions League Under 21 Men Futsal che si svolgerà, quest’anno, dal tre al cinque ottobre in Polonia.

“E’ un orgoglio per noi che il nostro Pio ancora una volta sia stato convocato a rappresentare l’Italia all’importante competizione per calcettisti sordi. Lui è competente ed ama questo sport. Porterà alto il nome della provincia di Salerno, dell’Atletico Vitalica e dell’intera Campania”, così parlano soddisfatti dalla società di Sarno presieduta dal dottor Nello Gaito.

Grimaldi, studente di Nocera Inferiore, è al suo secondo anno con la squadra di Sarno e nella scorsa stagione ha anche registrato qualche presenza con la prima squadra, nel campionato di Serie D.

Puntuale e deciso negli allenamenti, è un punto di orgoglio per il presidente Gaito, per il vice presidente Mario Marra che ha creduto il lui fin dal primo giorno e per l’intero comparto tecnico. Tornerà in tempo al Vitalica Sporting Center di Lavorate per la ripresa della preparazione in vista dell’avvio della Coppa Campania Under 21. Per ora, un in bocca al lupo a lui ed all’intero gruppo pronto a volare in Polonia.