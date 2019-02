Mercoledì 20 febbraio, all’Anteo Palazzo del Cinema (sala Rubino), ore 19.30, torna l’appuntamento mensile con Cinema senza Barriere®, la rassegna cinematografica ideata da A.I.A.C.E Milano che consente la visione ai disabili sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) assieme al normale pubblico, in un’ottica di integrazione e condivisione.

CS 6° appuntamento Mia Madre

In programma “Mia madre”, il film di Nanni Moretti con protagonisti Margherita Buy e Giulia Lazzarini che vede anche la partecipazione straordinaria di John Turturro.

Margherita è una regista che sta lavorando a un film sull’occupazione da parte degli operai della fabbrica in cui lavorano dopo che è stata venduta ad una multinazionale, il cui general manager vuole attuare dei licenziamenti. Margherita è sorella di Giovanni, uomo attento e premuroso, con il quale accudisce la madre Ada, malata di scompenso cardiaco e ricoverata in ospedale. La donna non sembra riuscire ad accudire la madre quanto vorrebbe in confronto al fratello e sembra spaesata davanti all’aggravarsi della malattia materna. Non essendoci più speranze per la madre, Giovanni e Margherita decidono di riportare Ada a casa, dove l’anziana donna dà ripetizioni alla nipote. Solo dopo la sua morte i figli scoprono quanto la loro madre fosse stata una figura di riferimento per i suoi studenti, che la stimavano e da cui si sentivano capiti e amati.

Il progetto Cinema senza Barriere®, ideato nel 2005 da A.I.A.C.E Milano per la direzione di Eva Schwarzwald e Romano Fattorossi, ha lo scopo di promuovere concretamente il diritto di chiunque di andare al cinema, non udenti e non vedenti inclusi, godendo appieno di uno spettacolo nella stessa sala con persone normodotate.

Nato grazie alla collaborazione con ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus di Milano) e UIC (Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti), Cinema senza Barriere® è sostenuto da Fondazione Cariplo e dal mese di ottobre dai fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

A.I.A.C.E Milano con Cinema senza Barriere® promuove l’utilizzo dei loghi che indicano l’accessibilità alle proiezioni per persone con disabilità della vista e dell’udito.

Il calendario completo delle proiezioni sarà disponibile su www.mostrainvideo.com

Le cuffie si possono ritirare all’ingresso della sala di proiezione.

Biglietti: € 6 intero; € 4,50 cad. per la persona non vedente/udente e accompagnatore

www.spaziocinema.info // 02 6597732 //

Si ringrazia 01 Distribution per la cortese collaborazione.

Cinema senza Barriere® by A.I.A.C.E. Milano

info@mostrainvideo.com // www.mostrainvideo.com // 02 462094

Ufficio stampa Lo Scrittoio

Bianca Badialetti 3488596789; press office@scrittoio.net

ufficiostampa@scrittoio.net

Via Crema, 32 // 20135 Milano // 02 78622290-91

www.scrittoio.net