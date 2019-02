Il 14 febbraio diversi membri del direttivo della Croce Verde Bagnolo insieme a molti volontari, gli stessi che durante la settimana accompagnano i malati in ospedale per le varie visite, sono stati accanto agli ospiti dell’Istituto Bertone per un momento di condivisione offrendo un simpatico omaggio e soffermandosi a parlare con molti di loro.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Bagnolo – Incontro con ospiti Casa di riposo

Il presidente della Croce Verde Bagnolo Piemonte, Stefano Pasian: «La nostra associazione compie quest’anno 30 anni e ci è parso significativo condividere questo traguardo con la maggior parte delle realtà bagnolesi. Vediamo gli anziani dell’Ipab ogni giorno per i trasporti ordinari o per soccorrerli in caso malore, ma il 14 febbraio abbiamo voluto incontrarli per condividere con loro la giornata del malato, cercando di capire più a fondo la loro condizione e facendo sentire la nostra vicinanza non solo nel momento del bisogno».

La giornata della Croce Verde Bagnolo all’Ipab si è conclusa con la funzione religiosa celebrata dal parroco don Osvaldo. Il direttivo della Croce Verde Bagnolo Piemonte ringrazia gli ospiti dell’Ipab Bertone e don Osvaldo per la significativa esperienza e i volontari che hanno partecipato all’incontro.

La Croce Verde Bagnolo, associata Anpas, attualmente può contare sull’impegno di 140 volontari, di cui 42 donne, grazie ai quali svolge circa 2.300 servizi annui con una percorrenza di 142mila chilometri. Si tratta di trasporti in emergenza 118 e interospedalieri, servizi ordinari a mezzo ambulanza ad esempio dialisi e terapie anche con mezzi per trasporto disabili e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 15 febbraio 2019

