Coronavirus, mascherine con “l’oblò” per aiutare i non udenti

L’idea semplice ma rivoluzionaria di un gruppo di volontarie di Brivio, ed è subito boom di richieste, dai logopedisti agli attori dell’Arena di Verona

di ANDRE MORLEO

Brivio, 29 maggio 2020 – Le idee semplici sono da sempre quelle vincenti e molto spesso prendono forma proprio quando meno te lo aspetti. “Una sera, in piena emergenza coronavirus, stavo guardando un documentario alla televisione nel quale si raccontava il mondo dei sordomuti. Ricordo esattamente di essermi fermata un secondo a pensare che la mascherina per loro avrebbe significato un problema in più da affrontare”. Inizia così il racconto di Ornella Pozzoni, che il giorno dopo rende partecipe di quell’idea folgorante un’amica più anziana con la quale stava già producendo mascherine di cotone home made. “Quella mattina a Natalina ho detto che avremmo dovuto cominciare a produrre mascherine con “un oblò davanti“ alla bocca“. Sì, le dissi proprio così: lei lì per lì mi guardò stranita come se avessi detto che gli asini volavano”. Dopo un iniziale momento di titubanza, Natalina però si mette alla macchina da cucire e in quattro e quattr’otto realizza la prima mascherina con tanto di “oblò“, come aveva immaginato Donatella.