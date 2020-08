Coronavirus: un turista positivo al tampone in nord Sardegna

Annuncio sindaco Aglientu, in quarantena familiari e contatti

AGLIENTU, 18 AGO – Un caso di Covid-19 ad Aglientu, località costiera del nord Sardegna, in Provincia di Sassari. Si tratta di un turista risultato positivo al tampone. Lo annuncia il sindaco della cittadina Antonio Tirotto, informato dal Servizio Igiene e sanità pubblica della Azienda Tutela della Salute ASSL di Sassari.

“Per il soggetto è stata disposta la misura della quarantena, unitamente alla sua famiglia e ad altre persone con le quali è entrato in contatto. Sono tutti in buone condizioni di salute e costantemente monitorati – spiega il primo cittadino -Dalle informazioni fornite, così come riferito dal personale sanitario, l’origine del contagio è da imputarsi a un precedente soggiorno del soggetto positivo all’estero, da cui è rientrato il 6 agosto 2020. Tengo comunque a informare la Comunità che al momento non ci sono urgenze e la situazione, così come comunicata dall’Autorità sanitaria, risulta sotto controllo”.

Attivato comunque il centro operativo comunale (COC), per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adottare eventuali misure per la gestione dell’emergenza.

Il sindaco Tirotto ricorda poi “l’importanza di rispettare le norme del distanziamento sociale e in particolare, di evitare gli assembramenti; rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle persone non conviventi; lavarsi le mani con frequenza, o utilizzare gel alcolici; usare la mascherina facciale per la protezione delle vie aeree, nei locali chiusi e aperti al pubblico”. (ANSA).