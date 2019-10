Milano, 28 ottobre 2019 – TuoTempo ha annunciato oggi di essere entrato a far parte del Gruppo DocPlanner per potenziare i propri servizi per le strutture sanitarie. TuoTempo resterà una società indipendente all’interno del gruppo e manterrà il proprio nome, la propria offerta ed espanderà rapidamente il proprio Team.

TuoTempo, fondata nel 2006, ha realizzato e offre il primo e più completo CRM per attivare un percorso digitale per il paziente sviluppato su tre pilastri – comunicazioni interattive, portale paziente e analisi dei comportamenti.

Il CRM Pazienti si integra con i sistemi informativi esistenti di poliambulatori, cliniche e ospedali e attiva per il paziente servizi digitali interattivi, quali promemoria e campagne informative, prenotazione e pagamento online, indagini di soddisfazione, video visite e accesso online alla storia clinica ed è disponibile via web, APP, SMS, email, push e Whatsapp.

Donatello Bianco, fondatore e CEO di TuoTempo, che resterà alla guida dell’azienda all’interno di DocPlanner, ha dichiarato: “Nel Gruppo DocPlanner abbiamo trovato il mix perfetto di energia, spinta alla crescita e cultura internazionale per accelerare sul nostro sviluppo globale. È il partner ideale che abbiamo atteso a lungo e una garanzia importante per i nostri clienti attuali e futuri.“

Mariusz Gralewski, fondatore e CEO di DocPlanner, ha dichiarato: “Si tratta di un passo importante per l’evoluzione di DocPlanner. Siamo felici di dare il benvenuto a Donatello Bianco e a tutto il team TuoTempo nella famiglia DocPlanner. Insieme ci impegneremo a costruire la presenza di DocPlanner nel segmento enterprise dal settore sanitario.”

Gli investimenti di DocPlanner in TuoTempo saranno finalizzati a potenziare i team di prodotto, commerciali e soprattutto di consulenza per garantire ai 350 clienti esistenti, tra cui Ospedale San Raffaele, Centro Medico Santagostino, IEO, Humanitas, Ismett, Auxologico e ai clienti futuri una guida esperta e costante nel percorso di digitalizzazione della relazione con il paziente.

L’ingresso nella famiglia DocPlanner facilita inoltre ai clienti TuoTempo l’accesso al portale MioDottore, parte del Gruppo DocPlanner e marketplace numero 1 in Italia, dove possono promuovere i propri servizi e ricevere appuntamenti di nuovi pazienti.

Come prossimi passi, grazie agli investimenti e alle strutture locali di DocPlanner, TuoTempo rafforzerà la propria leadership in Italia e Spagna, potenzierà la propria presenza in Cile e Brasile e lancerà la propria offerta in Polonia, Turchia, Messico e Colombia.

