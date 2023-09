ZTL a Roma, stretta del Campidoglio sui pass per i disabili

ZTL a Roma, brutte notizie per gli automobilisti disabili. Per i quali accedere alle Zone a Traffico Limitato (ma non solo) sarà da oggi molto più complicato.

E’ stato lo stesso Campidoglio a prendere il provvedimento ‘incriminato’, che riguarda anche il transito sulle corse preferenziali e il parcheggio nei posti dedicati. Il via libera dell’Amministrazione è arrivato dopo un lungo periodo di riflessione e valutazione, durato oltre un anno.

ZTL A ROMA, LA NUOVA DELIBERA ANTI-FURBETTI

La novità riguarda il numero di targhe che si possono associare al contrassegno. Le tre previste finora sono state infatti portate dalla delibera ad una soltanto. Gli utenti con particolari esigenze potranno comunque inserirne un’altra di riserva. Quest’ultima costituirà solo un’alternativa a quella del veicolo principale e potrà essere attivata cliccando sul sito di ‘Roma Servizi per la Mobilità’ (qui il link).

Scopo della stretta è evitare che si possa abusare del sistema, di modo che il pass venga utilizzato solo in caso di effettivo bisogno. Proprio grazie a questo aspetto essa potrebbe guadagnarsi il plauso dei cittadini. Tra i quali, ne siamo certi, non mancherà chi vedrà in essa un’ulteriore sfida in aggiunte a quelle che ogni giorno un disabile è costretto ad affrontare.

