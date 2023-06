Primo e unico parco avventura per disabili: l’inaugurazione a Roma

PUBBLICITA

Il fine settimana del 17 e 18 giugno inaugura a Roma il primo ed unico parco avventura in Italia con 2 percorsi avventura fruibili anche da persone con disabilità (anche disabili motori in carrozzina)

PUBBLICITA

Un Parco inclusivo di 45.000 mq all’interno del raccordo anulare sito in via Annia Regilla 245 a pochi km dal centro di Roma. Un nuovo format del divertimento ecosostenibile con 9 fantastici percorsi AVVENTURA sugli alberi con vari livelli di difficoltà progressivi per adulti e bambini.

Un Tree village con un fantastico carosello di case sugli alberi collegate da ponti di rete e tunnel che si può svolgere senza imbragature e a sua volta collegato a due grandi cubi di rete, JUMP TREE, dove è possibile saltare e scatenarsi in mille evoluzioni.

In occasione dell’inaugurazione tantissimi gli spettacoli e la musica no stop e le attività in programma per il fine settimana. In esclusiva nazionale per la prima volta nella Capitale l’attesissima Water war con secchi con palloncini d’acqua: metti un palloncino nel lanciatore, prendi la mira e sparalo contro la stazione di battaglia del tuo avversario.

Sarà allestita anche un’area street food e beverage con tantissime proposte culinarie anche per i vegani, un mercatino di artigianato e vintage e aree relax.

Il programma

Sabato dalle 11.00 alle 14.00 caccia al tesoro nel bosco del parco.

Alle ore 18.00 lo show di magia e clowneria con Clown Monello

A seguire fino le 22.00: live rock anni 60 e 70

Domenica dalle 17.00 l’attesissimo Uomo Uccello, artista di strada storico conosciuto in tutto il mondo, estroso personaggio, Musicista , Fantasista, che si esprime con i suoni di madre Natura e i canti degli Uccelli. La creatività, l’improvvisazione, le timbriche sonore e vocali, le animazioni corporee, strumenti africani, percussioni, richiami di uccelli, trombette, tubi, indumenti e giocattoli sonori, convergeranno in un unico show ricco di colori e sorprese.

Alle ore 18 e in replica alle ore 20 lo spettacolo LIGHT, clowneria acrobatica, un viaggio verso la ricerca del modo più leggero di vivere le cose.

Alle 19, con il suo basso e voce, la piccola Aury Trip in un live Rock frizzante In entrambe le giornate, dj set con percussioni by Francis P e karaoke, giochi musicali, voce e chitarra con Ferdinando Vega

QUANDO Dal 17/06/2023 al 18/06/2023 Dalle 11

PREZZO Prezzo non disponibile