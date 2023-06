Si apre la Conferenza sui Diritti delle Persone con Disabilità

PUBBLICITA

“Ci aspettiamo che il nostro Paese sia sempre più protagonista in campo internazionale sui temi della disabilità.

PUBBLICITA

Per esserlo dobbiamo migliorare norme e attualizzare le leggi, per migliorare la vita delle tante persone con disabilità e delle loro famiglie. Ci aspettiamo, da questi due giorni, sollecitazioni utili per intervenire anche nel nostro Paese con norme sempre più rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ci confronteremo con la ministra Locatelli, presente alla conferenza, al suo rientro per programmare insieme le future azioni da mettere in campo”. A dirlo il presidente di FISH, Vincenzo Falabella.

“Armonizzare le politiche e le strategie nazionali con la CRPD: risultati e sfide”.

Questo il tema centrale della 16° Conferenza Annuale sulla Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con Disabilità, che prende il via oggi a New York. Locatelli interverrà nella seduta plenaria per illustrare gli impegni dell’Italia su inclusione ed attuazione della riforma sulla disabilità.