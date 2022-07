I mostri del Parco di Bomarzo audiodescritti per persone con disabilità della vista

PUBBLICITA

IL PARCO DI BOMARZO

Il Sacro Bosco di Bomarzo, noto anche come il Parco dei Mostri,è una sorta di luogo fuori dal mondo e dallo spazio: un luogo che sembra appartenere più alla fantasia che alla realtà.

Situato a Bomarzo, una cittadina in provincia di Viterbo, è un parco unico al mondo, nel quale si trova un complesso monumentale famoso per le enormi statue di figure grottesche, di giganti, di miti, di divinità, per la famosa casa pendente e, ovviamente, per i terrificanti mostri.

L’AUDIODESCRIZIONE

Da oggi anche le persone cieche e con disabilità della vista potranno respirare l’atmosfera incantata di quel posto, immergendosi in una passeggiata virtuale, grazie al lavoro dell’associazione Blindsight Project che, in collaborazione con Kea Sound e Laura Giordani, ha reso accessibile ciascuna delle opere monumentali presenti, dando vita al Parco dei Mostri Parlanti: ogni opera avrà una descrizione audio, affinché tutti possano fruire, anche se virtualmente per ora, di questa nostra meraviglia italiana.

Si tratta della prima tappa di una serie di progetti che l’associazione intende portate avanti per rendere accessibili l’arte e la cultura.

I TESTI DELLE AUDIODESCRIZIONI

L’ordine con cui sono elencate e descritte le opere è quello della mappa ufficiale del Parco. I testi delle descrizioni sono di: Flavio Marianetti, Alessandra Paganelli, Daniela Papa, Sonia Secchi, Alessandra Taddei, Marisa Volonnino, Lina Zargani, mentre la voce è di Raffaella Castelli.

IL TOUR

Allora, iniziate il viaggio: entrate nel parco e qualcuno vi accoglie all’ingresso, spiegandovi tutto ciò che troverete lì dentro; vi dirà anche quali sono le opere descritte singolarmente, come se le vedeste.

Buon viaggio nel Tour Virtuale del PARCO DEI MOSTRI PARLANTI!

Per info:

Blindsight Project ODV

info@blindsght.eu

www.blindsight.eu