Depressione nel caso di Corona Virus?

Il “ Corriere della Sera oggi 27 Aprile pubblica :

Dal “Corriere della Sera del 27 Aprile 2020.

Signor Ministro della Salute

ho letto con attenzione, ma anche con sofferta e solidale partecipazione la pubblicazione di quanto compie il “ Corriere della Sera” e ringrazio il Quotidiano per avermi dato la possibilità di riflettere in maniera seria e concreta su un tema così delicato e difficile e ringrazio per avermi fatto conoscere l’attività e le iniziative del Governo Conte, se hanno un principio di verità ,

Impossibile non dare ragione e non riconoscere la necessità di intervenire per porre riparo a una situazione così grave, che non bastano le parole dirette ad affrontare e risolvere .

Chiedo delucidazioni al Ministro della Salute, Uomo Politico, cui spetta il compito e la responsabilità di intervenire .

Sulla base delle considerazioni e visto la gravità della situazione, sono grato se il Ministro della Salute Vorrà rispondere, perché la gente è stanca di vane parole e carenza di fatti che hanno un sapore di verità . sulla Corona Virus .

Grazie di cuore per la collaborazione e un saluto con cordialità e con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° “ Andiamo avanti con speranza “!.

Previte