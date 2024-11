A partire da questo mese di novembre anche all’ospedale “Apuane” di Massa, sarà operativo lo sportello ABC (Abbattiamo le barriere comunicative) dedicato alle persone sorde e con ipoacusia. Lo sportello sarà collocato alla postazione di accoglienza al pubblico dell’ospedale, nell’atrio, e sarà aperto ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

Lo sportello ABC è un servizio di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana (LiS) e sarà gestito da interpreti dell’associazione Comunico. Potrà essere attivato sia dagli operatori sociali e sanitari dell’Asl, sia dai cittadini per essere accompagnati a visite sanitarie o per facilitare l’accesso ai servizi.

Per prenotare un appuntamento allo sportello e avere tutte le informazioni del caso è disponibile il numero di telefono 379 1180001, contattabile sia a voce, sia in video chiamata, sia via Whatsapp.

In alternativa si può inviare una email a prenotazioni.abc@associazionecomunico.it.

“Con quello che inauguriamo oggi, l’Azienda USL Toscana nord ovest può contare su otto sportelli ABC aperti sul proprio territorio, dopo quelli inaugurati all’ospedale di Livorno, a Pisa, in Versilia, nella Valle del Serchio e nella Piana di Lucca, nelle Valli etrusche e a Pontedera – dice Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali Asl – e con quello di Massa adesso la rete è completa”.

L’apertura di questi sportelli rientra nel progetto “Ipoacusia” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità con il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” ed ha come enti promotori l’Azienda USL Toscana nord ovest, la Regione Toscana, l’Ente nazionale sordi (sedi provinciali Livorno, Lucca, Massa, Pisa), l’associazione Comunico.

“Questi sportelli hanno la funzione di dare risposta alle loro esigenze sanitarie, socio-sanitario e socio-assistenziali delle persone sorde e orientarle all’interno dei nostri servizi – ha aggiunto Guerrini – ma anche quella di supportare il personale sanitario nel comunicare con chi ha queste barriere comunicative. Aggiungo che proprio a questo scopo sono già partiti i corsi di formazione per gli operatori per imparare la lingua dei segni”.

Alla presentazione del nuovo sportello erano presenti Paola Antonioli, della direzione dell’ospedale di Massa, Stefania Piccini, responsabile Servizi sociali della Zona distretto Apuane, Ylenia Frongia dello Staff della direzione servizi sociali ASL, Vania Vitolo dell’associazione Comunico, Nadzeya Poutsko, dell’Ente nazionale sordi sezione di Massa.

