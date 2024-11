Lavagna: teatro per non udenti, performance di Maurizio Scarpa al “Teatro Maria Madre della Chiesa”

Lo spettacolo è andato in scena sabato 2 novembre

Dall’Associazione APS Sordi Tigullio

Sabato 2 novembre si è svolto, presso il Teatro Maria Madre della Chiesa a Lavagna, alle ore 15:30, lo spettacolo teatrale dell’attore sordo Maurizio Scarpa, conosciuto con il nome d’arte di “Pallina Rossa”. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico misto, composto sia da persone Sorde che Udenti, grazie a un accesso completo e inclusivo.

Maurizio Scarpa, attore autodidatta originario di Taranto, porta avanti da 39 anni la sua arte, regalando sorrisi e momenti di gioia a chiunque incontri. Ispirato da grandi maestri come Charlie Chaplin, Marcel Marceau, Patch Adams, Mr. Bean e di molti altri artisti non verbali, Pallina Rossa riesce a creare una proposta artistica unica, affrontando situazioni diverse, dalle corsie degli ospedali pediatrici alla clown therapy, fino alle esperienze ne carceri minorili e nelle case di riposo.

L’evento è stato organizzato con grande dedizione dall’Associazione Sordi del Tigullio con la sua presidente Rosangela Arpe e da Pietro Semeraro, manager dell’International deaf theatre, dimostrando l’importanza di promuovere la cultura e l’arte come strumenti di inclusione sociale. Maurizio Scarpa ha sempre operato nel volontariato, portando la sua arte nei festival dedicati agli artisti di strada in tutta Europa, a bambini di Chernobyl e in altre realtà, senza alcun fine di lucro.

L’evento di oggi ha confermato l’indiscutibile talento di Pallina Rossa, contribuendo a sensibilizzare la comunità sulla bellezza della diversità e l’importanza dell’accessibilità culturale.

Redazione Levante News