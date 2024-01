Disabilità: Locatelli incontra l’Alto commissario Onu Turk

PUBBLICITA

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato oggi a Palazzo Chigi l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk.

PUBBLICITA

Un incontro “proficuo e cordiale” nel corso del quale la ministra ha illustrato la riforma sulla disabilità che l’Italia sta attuando, e gli impegni per l’inclusione e la piena partecipazione alla vita sociale, civile e politica delle persone con disabilità, temi che saranno al centro del primo “G7 – Inclusione e Disabilità” che si terrà in Umbria il 14,15 e 16 ottobre 2024.

“La collaborazione tra tutti i livelli istituzionali è fondamentale per mettere al centro la persona e migliorare la qualità della vita di tutti – ha detto Locatelli -.

Ringrazio l’Alto Commissario per questa occasione di confronto e condivisione di strategie: solo insieme è possibile mettere in atto azioni concrete per sburocratizzare, semplificare e passare dall’inclusione alla valorizzazione dei talenti e delle competenze di ogni persona, che è la vera grande sfida per il futuro”.

Red Ansa