Torino, il Comune taglia i servizi per anziani e disabili: nel bilancio 2,5 milioni di euro in meno

È una questione politica, a dirlo è Marco Bellagamba, referente dell’ufficio ‘H-Disabilità’ della Uil Pensionati di Torino. Il riferimento è ai tagli ai fondi destinati alle persone con disabilità e anziani che sarebbero previsti nel Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 della Città di Torino.

In totale si parla di 2.500.000 di euro, divisi in 1.500.000 ai fondi stanziati per le persone anziane e 1.000.000 per le persone con disabilità. “È una questione politica. Verrebbero tagliati servizi importanti come per esempio il soggiorno estivo o l’affido diurno, e questo significherebbe togliere alle famiglie quel po’ di sollievo che hanno”, spiega Bellagamba.

La prossima settimana in Comune ci sarà un incontro con l’assessore Jacopo Rosatelli, anche perché il bilancio è in fase di discussione e il pericolo può essere ancora sventato: “Cercheremo di leggere tra le maglie del bilancio”, continua Bellagamba, “Non vogliamo andare a testa bassa contro il Comune, ma trovare una soluzione. In un bilancio come quello della Città di Torino si possono trovare le risorse. È una questione politica”.

di Gioele Urso – TorinoToday