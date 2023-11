Locatelli: ‘I 350 milioni per la disabilità riposizionati dal 2026’

La ministra: 'Quando la norma sarà in vigore, 85 milioni l'anno per sempre'

“Questi 350 milioni che vengono spesso nominati erano quelli per l’attuazione della legge delega sulla disabilità di quest’anno, che non è possibile” usare “perché stiamo portando ora i decreti: vengono riposizionati a decorrere del 2026, 85 milioni in più all’anno quindi per sempre”.

Lo ha detto la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm.

A chi le chiedeva se rassicurava sui tagli previsti in manovra, la ministra ha risposto: “Sì”, spiegando che le risorse saranno disponibili dal 2026 “quando entrerà in vigore appieno la norma perché nel 25 ci sarà la sperimentazione”.

A chi le chiedeva poi se la riforma costituzionale andasse di pari passo con l’Autonomia differenziata, ha risposto: “Sicuramente, ma ora andiamo a discutere di tutto, poi ci sarà occasione con i miei colleghi di approfondire anche questo”.

Redazione Ansa