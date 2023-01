Majorino: “Fare di più per i disabili lombardi”

PUBBLICITA

“Investire di più per le persone disabili”, chiede il candidato presidente della Lombardia Pierfrancesco Majorino. Ma il governatore Attilio Fontana afferma: “Nei giorni scorsi abbiamo destinato 154 milioni di euro di ulteriori risorse per sostenere le persone con disabilità. C’è chi dice che sul tema abbiamo fatto poco. Lasciamoli parlare, contano i fatti”.

“Aumenteremo gli investimenti riguardanti i sevizi per le persone con disabilità – è la promessa di Majorino – Come facemmo in controtendenza nazionale nel 2011-2012 a Milano, portando da 28 a 44 milioni le risorse a bilancio nel Comune. Sui diritti delle persone con disabilità laLombardia non ha assolutamente fatto abbastanza”.

“Fontana continua a comportarsi da neo Marchese del Grillo e invece che confrontarsi con gli avversari li irride con le critiche – continua l’europarlamentare -. Si vanta di aver stanziato fondi insufficienti e di rispondere così alle critiche delle associazioni che si occupano del mondo della disabilità che mi stanno riferendo negli incontri che sto tenendo con loro. Si confronti con me, con i miei 8 anni da assessore ai servizi sociali. Guardiamoci in faccia e vediamo se quello che ha fatto è sufficiente o è solo poca cosa”.