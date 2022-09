All’Anagrafe Centrale il primo sportello in Italia per sordi

PUBBLICITA

di Cinzia Gatti

PUBBLICITA

Per i sordi all’Anagrafe Centrale c’è l‘interprete della lingua dei segni. Il Comune, su impulso del consigliere del Pd Angelo Catanzaro che ha presentato negli scorsi mesi una mozione, ha inaugurato il 31 agosto uno sportello prioritario per rendere finalmente accessibili a tutti i servizi anagrafici. Da questa mattina è stata affissa anche la segnaletica, per rendere più visibile il punto.