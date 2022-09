Sportelli al cittadino in LiS: si allargano le opportunità

PUBBLICITA

Si allargano le opportunità dello Sportello LiS Lingua dei Segni dell’Ufficio al Cittadino URP del Quartiere 1: da lunedì 3 ottobre 2022, infatti, sarà possibile comunicare su piattaforma Teams con lo Sportello inviando una e-mail a urpquartiere1@comune.fi.it per prenotare un incontro via Teams direttamente con l’operatore LiS.

Si ricorda che, già dal 30 maggio scorso, lo Sportello al Cittadino/Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Firenze comunica anche nella Lingua dei Segni, la LiS.

Le persone con disabilità uditive possono usufruire dei servizi dello Sportello al Cittadino URP, dove il personale comunica anche in LiS Lingua dei Segni, presso i Quartieri 1, 2 e 5 nei seguenti giorni e orari:

Quartiere 1, Palazzo Cocchi Serristori, Piazza Santa Croce 1, lunedì dalle 8.30 alle 13 e il martedì dalle 14.30 alle 17.

Quartiere 2, Villa Arrivabene, Piazza Alberti, 1/A, il giovedì dalle 14.30 alle 17.

Quartiere 5, Villa Pallini, Via Baracca, 150/P, il giovedì dalle 8.30 alle 13.

Il servizio è gestito prevalentemente da un dipendente sordo in collaborazione con i colleghi specificamente preparati e operatori degli Sportelli al Cittadino URP, per garantire la piena accessibilità ai servizi e all’orientamento.

Con tale iniziativa, il Comune di Firenze dà seguito a quanto previsto dal Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19”, convertito in Legge del 21/05/2021 n. 69, che riconosce ufficialmente la Lingua dei Segni Italiana LiS, come elemento d’inclusione sociale a favore delle persone con disabilità uditive e chiede alle Amministrazioni pubbliche di promuovere e avviare progetti sperimentali per la diffusione dei servizi a sostegno delle persone Sorde al fine di favorirne l’inclusione sociale e la diffusione della LiS.