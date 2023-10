Invalidità civile: quando può essere revocata

PUBBLICITA

L’INPS può revocare o sospendere le agevolazioni per disabili in caso di mancata presenza alle visite di revisione, omissione nella comunicazione dei redditi o esito negativo durante una revisione medica. I beneficiari hanno il diritto di presentare un ricorso giudiziario se ritengono ingiustificata la revoca.

PUBBLICITA

L’INPS fornisce assistenza e agevolazioni per i disabili che non possono lavorare, ma per ottenere tali benefici, è necessario che una Commissione medico-legale riconosca la condizione di invalidità del richiedente.

Revoca per mancata presenza alla visita di revisione

Tuttavia, in seguito all’assegnazione delle prestazioni, potrebbero verificarsi situazioni che richiedono la revoca o la sospensione da parte dell’INPS. La revoca può avvenire se il beneficiario manca a una visita di revisione senza giustificazione, poiché l’INPS effettua verifiche periodiche sulla salute dei destinatari delle prestazioni legate all’invalidità.

Omissione nella comunicazione dei redditi

L’invalidità civile può essere revocata anche in caso di omissione nella comunicazione dei redditi. Chi possiede un reddito al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge non ha diritto alle prestazioni legate all’invalidità civile. Coloro che non presentano la Dichiarazione dei Redditi o la Dichiarazione di responsabilità all’INPS rischiano la sospensione e la revoca dei sussidi economici.

Esito negativo durante una visita di revisione

Un esito negativo durante una visita di revisione può portare alla revoca dei benefici legati all’invalidità, nel caso in cui la Commissione medico-legale constati un miglioramento delle condizioni di salute del paziente.

Ricorso giudiziario per la revoca

Va notato che se il beneficiario ritiene che la revoca dell’invalidità non sia giustificata, ha il diritto di presentare un ricorso giudiziario senza la necessità di inviare una nuova richiesta amministrativa all’INPS, ma può rivolgersi direttamente al giudice competente.

Redazione msn/it

Storia di Rachele Luttazi – I-Dome