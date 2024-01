La Camera assume: ma solo sotto i 40 anni senza disabilità

Giacobini (PhZero): "Il concorso per l’assunzione di cento assistenti parlamentari non solo non prevede quote di riserva per persone con disabilità”, ma esclude “zoppi, orbi, sordi e over 40!”

ROMA – La Camera dei deputati assume 100 nuovi assistenti parlamentari: purché siano, però, giovani e forti: niente da fare per chi ha una disabilità motoria o sensoriale, o per chi abbia più di 40 anni. Se ne è accorto Carlo Giacobini, che sul suo sito PhZero pubblica e commenta la notizia del concorso, in un articolo intitolato “Una Camera esclusiva”, che di seguito riportiamo integralmente:

“Negli ultimi mesi raccogliamo un profluvio di enfatiche dichiarazioni, politiche e di fedeli servitori della causa, sulla svolta epocale che si starebbe compiendo a favore delle persone con disabilità. ‘Finalmente al centro la persona e i diritti umani’. Il tutto condito con paroline mellifuamente evocative come ‘inclusione’, ‘progetto di vita personale partecipato bla bla’, ‘accessibilità universale’ per finire con il pindarico ‘accomodamento ragionevole’. Si predispongono decreti, in larga misura ancora per strada, e se ne approvano altri come quello che dovrebbe garantire la riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Si celebrano pomposamente i vent’anni della Legge Stanca che aveva previsto l’accessibilità (informatica dei servizi pubblici). Si evoca l’imminente ottimizzazione della legge sull’inclusione lavorativa con millanta nuove opportunità. Il tutto grazie ad un presunto cambio di passo, alle magiche opportunità offerte dal PNRR, ma soprattutto alla maturazione di una cultura politica. Applausi e concioni iperbolicamente entusiasti per questo gran fermento sono un grottesco contraltare a quanto crudamente succede – qui e ora – nelle Regioni e nel Paese, alle famiglie e alle persone, ai tagli all’assistenza, a norme attese da anni.

“Sottotraccia poi accade dell’altro per lo più silente ma smaccatamente emblematico di una doppia morale. E su questo merita di essere segnalata una vicenda attualissima. La Camera dei deputati, uno dei luoghi istituzionali per eccellenza, ha indetto in questi giorni un concorso per l’assunzione di ben 100 (cento) assistenti parlamentari. L’assistente parlamentare, che non va confuso con il cosiddetto “portaborse”, svolge alla Camera attività molto diversificate: tecniche, amministrative, di vigilanza ecc.

“Il concorso non solo non prevede quote di riserva per le persone con disabilità, ma puntigliosamente precisa anche che “il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all’80%; funzione deambulatoria che non comporti l’ausilio di presidi ortopedici; normale funzionalità degli arti superiori”.

In pratica: non vogliamo né zoppi, né orbi, né sordi a Montecitorio, né persone con più di 40 anni (!).

“In un mondo ideale un buon deputato chiederebbe conto al Presidente della Camera – fra l’altro è l’ex ministro per la disabilità – di questa scelta, di quante siano le persone con disabilità effettivamente occupate a Montecitorio, se la Camera sia autoesonerata dagli obblighi sul collocamento mirato, sulla reale inclusività, sul rispetto del decreto approvato a dicembre scorso per la riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità.

In un mondo altrettanto ideale ne chiederebbe conto lo stesso Ministro per le disabilità o qualche riconosciuta organizzazione, una di quelle del ‘nulla su di noi senza di noi’. Magari scopriremmo – in modo trasparente – che la Camera si è autoesclusa da questi obblighi e ce ne faremmo una ragione. Ma questo non è il mondo delle favole.

Il bando – che scade il 26 febbraio prossimo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale n. 4 del 12 gennaio 2024) consultabile a questo indirizzo”.

Commenta così Vincenzo Zoccano, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega a famiglia e disabilità, proprio insieme all’allora ministro Fontana: “Ancora una volta si dimostra la poca attenzione verso le persone con disabilità, la non applicazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e l’assoluta mancanza di visione rispetto alle politiche pubbliche che ne sanciscono i diritti. Sono sicuro che il presidente Lorenzo Fontana vorrà approfondire la questione e porvi rimedio”. Zoccano, lo ricordiamo, è la prima persona non vedente che abbia ricoperto incarichi di governo nella storia della Repubblica italiana.

