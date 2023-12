CpI lavoro: nuovo progetto di inclusione sociale promosso dalla Regione Lazio per i cittadini non udenti

Sta per prendere avvio il nuovo progetto promosso dall’Agenzia Spazio Lavoro della Regione Lazio per favorire l’inclusione dei cittadini portatori di disabilità uditiva.

Da molti anni la Regione è impegnata nell’attuazione di interventi e iniziative, a livello territoriale, in favore di persone con disabilità uditiva allo scopo di rendere maggiormente accessibili i servizi di pubblica utilità attraverso l’abbattimento di qualsiasi barriera alla comunicazione interpersonale e alla comprensione reciproca.

Il progetto, che verrà realizzato con il supporto tecnico della Divisione Formazione della Direzione Fondi Comunitari, Formazione e Servizi per l’Impiego di LAZIOcrea S.p.A., mira a rafforzare la capacità di promozione delle politiche attive del lavoro del personale impiegato presso i CpI regionali, favorendo l’inclusione sociale dei lavoratori con disabilità.

Le linee d’intervento del progetto si muoveranno secondo due principali direttrici:

sensibilizzare ed informare tutti i cittadini − sordi e non – attraverso una campagna di comunicazione sui servizi erogati dai CpI e sulle relative modalità di accesso. L’iniziativa prevede, non soltanto la pubblicazione di materiali informativi attraverso i canali social dell’Agenzia Spazio Lavoro, il sito istituzionale della Regione Lazio e gli stessi uffici dei CpI. La vera novità consiste nella diffusione di video promozionali realizzati con il contributo di interpreti LIS che, avvalendosi della lingua italiana dei segni (LiS), pubblicizzeranno il progetto informando le persone sorde sulla disponibilità dei servizi erogati dai CpI.

Per la fattibilità del progetto è prevista una formazione specifica rivolta agli operatori dei CpI dell’Agenzia Spazio Lavoro per imparare a gestire, in maniera corretta, le richieste che provengono dall’utente sordo e coordinare gli appuntamenti con l’interprete LiS. La formazione toccherà anche aspetti socioculturali che forniranno all’operatore del CpI nozioni e informazioni sulle problematiche che le persone sorde incontrano nella propria quotidianità, con particolare attenzione alle barriere che ostacolano la comunicazione con il mondo degli udenti. Tra i contenuti oggetto della formazione verrà affrontato anche il tema dell’interpretariato LiS, della sua storia, della normativa vigente, delle differenze nelle tecniche di interpretariato ma anche degli aspetti psicologici che si attivano nella comunicazione tra la persona non udente e l’interprete LiS e l’operatore del CpI.

Con questo progetto formativo si vuole attuare un reale cambio di passo, anche culturale, che attraverso l’abbattimento delle barriere della comunicazione vuole garantire alla persona sorda il diritto al lavoro e la piena inclusione nel tessuto sociale cittadino secondo un approccio più attento alla qualità del lavoro, delle relazioni e delle condizi

Redazione Laziocrea