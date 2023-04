Sac cerca guardie giurate e assistenti ai disabili per l’aeroporto Catania: scadenze 19/4

PUBBLICITA

di Luciano Mondello

Dei nuovi annunci di lavoro sono stati pubblicati da dalla Sac Service Srl, l’azienda di servizi dell’Aeroporto di Catania. Si tratta, in particolare, di due bandi per la selezione di guardie particolari giurate e di assistenti alle persone con gravi disabilità e/o con mobilità ridotta nell’ambito del trasporto aereo.

La Sac Service, la cui sede legale e amministrativa si trova presso l’Aeroporto Fontanarossa di Catania, garantisce i servizi legali all’assistenza dei passeggeri, sia in arrivo che in partenza.

I nuovi bandi si rivolgono a nuove figure che avranno il compito di assistere gli utenti con ridotta mobilità.

I candidati dovranno possedere come titoli di studio il diploma o la licenza media. La società di servizi si impegna sin da ora alla creazione di un elenco, con validità triennale e prorogabile per ulteriori due anni, dei nominativi con le seguenti mansioni:

Per entrambe le figure professionali ricercate l’inquadramento e il trattamento economico previsto è quello di livello 4°, categoria operaio. Tale inquadramento si inquadra all’interno del Ccnl Logistica, riferito al trasporto merci e spedizione.

Vediamo dunque nel dettaglio le mansioni e i compiti che dovranno svolgere le due figure professionali ricercate nei bandi di cui sopra.

Questa figura professionale avrà il compito di occuparsi del controllo dei passeggeri, sia in partenza che in partenza, mediante la verifica dei titoli di accesso e dei bagagli a mano.

Tale verifica dovrà avvenire tramite l’utilizzo di particolari apparecchi presenti all’interno delle postazioni di controllo.

Più in particolare, le medesime apparecchiature dovranno verificare i bagagli, le merci e i plichi da stiva dei passeggeri/utenti. Occorrerà quindi che il personale ricercato dovrà porre in essere una costante attività di vigilanza e controllo del flusso dei passeggeri all’interno della sede aeroportuale, in stretta collaborazione con il personale e le Autorità impegnate nell’’espletamento dei vari servizi richiesti.

Assistenza alle persone con disabilità, compiti e mansioni

Questa figura professionale, invece, avrà il compito di assistere i passeggeri a ridotta mobilità attraverso varie attività di accoglienza e di assistenza.

Nello specifico, la loro attività riguarderà le operazioni di check-in, movimentazione e dei relativi bagagli attraverso alcune specifiche postazioni di controllo, collocate in prossimità dei gates di imbarco, all’interno della cosiddetta “sala amica” o sala vip, con tutte le operazioni e attività necessarie a garantire la fruizione dei servizi aeroportuali prima descritti.

Lavori in SAC all’aeroporto Catania: requisiti richiesti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza;

godimento dei diritti politici e civili;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

idoneità fisica;

buona conoscenza della lingua inglese , almeno livello A2, dimostrabile con attestazione rilasciata da scuole o istituti autorizzati (saranno considerati titoli equipollenti alla certificazione suddetta la laurea triennale in Lingue e Letteratura Straniera o diploma di istruzione media superiore con indirizzo linguistico);

patente automobilistica almeno di livello B in corso di validità;

non avere limitazioni all'ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con tesserino di ingresso aeroportuale.

Altri requisiti e/o specifici

Chi volesse invece candidarsi come guardia particolare giurata dovrà possedere:

diploma di istruzione media superiore;

buona conoscenza dell'informatica (applicativi di office automation – uso di internet e conoscenza delle componenti hardware di utilizzo comune).

Chi volesse candidarsi come assistente alle persone con disabilità e mobilità ridotta nel trasporto aereo, dovrà possedere i seguenti requisiti:

licenza media inferiore ;

conoscenza dell'informatica (applicativi di office automation – uso di internet e conoscenza delle componenti hardware di utilizzo comune).

La domanda di partecipazione, le info

Le domande di lavoro devono essere presentate entro le ore 13 del 19 aprile 2023 solo per via telematica, attraverso la compilazione di un modulo elettronico disponibile sul sito della Sac; da qui bisogna cliccare alla voce “Candidati ora” in corrispondenza della selezione di proprio interesse.