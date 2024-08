Turista sordomuto rapinato senza pietà, rubano il suo zaino dall’auto e lo minacciano con un coltello

La vittima ha spiegato come ha tentato di bloccare il rapinatore, finché non si è trovato sotto la minaccia di un coltello. Gli agenti della Polizia sono risaliti al presunto responsabile

di Stefano Zavagli

di Redazione Rimini Today

Davvero una brutta esperienza per un turista sordomuto in vacanza a Rimini, a cui prima è stato rubato a bordo dell’auto su cui viaggiava insieme ai familiari lo zaino e poi a ruota si è trovato sotto la minaccia di un coltello. Il grave episodio è accaduto nella giornata di domenica (4 agosto), con gli agenti della Polizia che sono poi riusciti a risalire al presunto autore del gesto, un cittadino nordafricano, e a far scattare gli arresti con l’accusa per reato di rapina aggravata.

Sono le 10,30 di mattina quando una volante si dirige verso la zona di San Giuliano, chiamata da una cittadina che ha spiegato come aveva appena prestato soccorso a una famiglia di sordomuti che chiedeva aiuto. Proprio mentre gli agenti stavano raccogliendo la testimonianza, alla centrale giungono una serie di chiamate: poco distante c’è un uomo armato di coltello che sta litigando con un’altra persona.

Raggiunta la vittima sordomuta, è necessario comunicare tramite smartphone per farsi spiegare cosa appena accaduto: l’uomo ha confermato, impaurito, di aver subito una rapina mentre era intento a sostituire la ruota della sua autovettura. Il malvivente, ha poi riferito, aveva asportato dall’autovettura uno zaino contenente effetti personali e dei soldi contanti. A quel punto la vittima ha spiegato come ha tentato di bloccarlo, finché non si è trovato sotto la minaccia di un coltello. A quel punto il rapinatore ha lasciato lo zaino per terra e si è dato alla fuga, ma i poliziotti sono riusciti a rintracciare il malvivente che è poi stato bloccato. L’uomo è stato arrestato per il reato di rapina aggravata e trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.