Sant’Agata Militello, strappò due banconote da 50 euro dalle mani di un sordomuto. Condannato a 8 mesi di reclusione

Il giudice del Tribunale di Patti, Marialuisa Gullino, ha condannato in primo grado un 29enne marocchino ad 8 mesi di reclusione. Il giovane era accusato di aver rubato due banconote da 50 euro ad un 54enne, affetto da sordomutismo, strappandogliele dalle mani. I fatti contestati risalgono all’ottobre 2019, quando, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato di S. Agata di Militello, il giovane aveva incontrato la presunta vittima in pieno centro a S. Agata, lamentando problemi e chiedendo 10 euro in prestito.

Il 54enne, riuscendo a leggere il labiale, avrebbe negato di potergli dare il denaro, adducendo di avere solo 2 banconote da 50 € intere e mostrando il denaro. A quel punto il giovane glielo avrebbe strappato dalle mani e sarebbe fuggito. La vittima, che non era riuscita a fermarlo, aveva quindi chiesto aiuto ad un pattuglia della polizia che stava passando in quel momento. Nonostante il 29enne avesse fatto perdere le proprie tracce, i poliziotti erano riusciti a rintracciarlo il giorno successivo. Perquisito, fu trovato in possesso di 95 € posti sotto sequestro.

In seguito furono acquisite e visionate anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, con cui sarebbe stato dato riscontro al racconto della presunta vittima.

Il giudice monocratico del tribunale pattese, riqualificato il fatto ai sensi dell’articolo 625 comma 3 del codice penale, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha condannato il 29enne a 8 mesi di reclusione e alla multa di 500 €, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, assistita dall’avvocato Rosario Di Blasi, oltre alla refusione delle spese processuali.

Il giovane straniero è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Tonino Alberti del Foro di Barcellona.

