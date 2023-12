Scippatori in monopattino alle Nord di Busto: via i regali di Natale a un sordomuto

PUBBLICITA

Scippo alla stazione delle Nord di Busto Arsizio: la vittima è un minore con disabilità. Gli scippatori, pare due cittadini nordafricani, hanno agito su monopattino elettrico. Il bottino? I pantaloni di una tuta da ginnastica.

Videocamere al setaccio

Un regalo che la vittima aveva con sé. Il minore, che è sordomuto, non ha potuto difendersi. Gli scippatori sono spariti in un lampo. L’accaduto è stato denunciato alla Polizia di Stato. Gli agenti stanno ora visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza per risalire agli autori dell’odioso colpo.

di Simona Carnaghi – Malpensa24.it