Pizzicato con dosi di eroina e cocaina. Ai domiciliari 51enne sordomuto

PUBBLICITA

Lo avrebbero trovato in possesso di circa 54 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e circa 25 grammi di eroina, suddivisa in vari involucri. Così, nella giornata del 10 Giugno, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, hanno tratto in arresto un 51enne del posto, sordomuto dalla nascita, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata a successiva attività di vendita.

PUBBLICITA

L’indiziato, a seguito delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.